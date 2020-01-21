Sefirin Kızı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sancar ve Gediz'e gözaltı şoku! Sefirin Kızı 5. son bölüm final sahnesi izle

Neslihan Atagül, Engin Akyüre Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 20 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölüm finalinde ise Sancar, Gediz ve Nare büyük bir şok yaşadı. Sancar ve Gediz'e gelen polisler, 8 yıl önce Gediz'in babası olan Muğla Belediye Başkanı'nın ödeneğinin çalınması suçlamasıyla ikiliyi göz altına aldı.

SEFİRİN KIZI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı'nın 27 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 6. yeni bölüm fragmanı ise Star TV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadıcına “ne ölüne ne ölüme” diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

Gediz’le Sancar’ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu’nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır.