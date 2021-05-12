Sefirin Kızı dizisi final yaptı! Engin Akyürek'ten Sefirin Kızı hayranlarına veda paylaşımı

Star TV'de iki sezondur seyirciyle buluşan Sefirin Kızı dizisi, 11 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 52. bölümüyle final yaptı. Geçtiğimiz aylarda başrol oyuncularından Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılmasıyla birlikte dizide hikaye de değişmiş ve kadroya Tuba Büyüküstün katılmıştı. Son aylarda ise Engin Akyürek'in canlandırdığı Sancar Efe ile Tuba Büyüküstün'ün hayat verdiği Mavi'nin hikayesi ekrana yansımıştı.

Dizide iki sezondur Sancar Efe'yi canlandıran Engin Akyürek ise final bölümünün ardından Sefirin Kızı'na veda paylaşımı yaptı. Akyürek, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İlk dakikadan bu ana kadar, sevgisiyle desteğiyle yanımızda olan değerli izleyicilerimize teşekkürler sevgiler. Eyvallah" notunu yazdı.





