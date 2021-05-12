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Sefirin Kızı dizisi final yaptı! Engin Akyürek'ten Sefirin Kızı hayranlarına veda paylaşımı

12.05.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisi 52. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Sefirin Kızı'nda Sancar Efe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Engin Akyürek de yaptığı veda paylaşımıyla seyircilere teşekkür etti.

Sefirin Kızı dizisi final yaptı! Engin Akyürek'ten Sefirin Kızı hayranlarına veda paylaşımı

Star TV'de iki sezondur seyirciyle buluşan Sefirin Kızı dizisi, 11 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 52. bölümüyle final yaptı. Geçtiğimiz aylarda başrol oyuncularından Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılmasıyla birlikte dizide hikaye de değişmiş ve kadroya Tuba Büyüküstün katılmıştı. Son aylarda ise Engin Akyürek'in canlandırdığı Sancar Efe ile Tuba Büyüküstün'ün hayat verdiği Mavi'nin hikayesi ekrana yansımıştı.

Dizide iki sezondur Sancar Efe'yi canlandıran Engin Akyürek ise final bölümünün ardından Sefirin Kızı'na veda paylaşımı yaptı. Akyürek, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İlk dakikadan bu ana kadar, sevgisiyle desteğiyle yanımızda olan değerli izleyicilerimize teşekkürler sevgiler. Eyvallah" notunu yazdı.

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Sefirin Kızı dizisi Engin Akyürek
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