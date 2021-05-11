Tuba Büyüküstün'den final yapan Sefirin Kızı dizisine veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda dahil olduğu ve Engin Akyürek'le birlikte başrolü paylaştığı Sefirin Kızı dizisine veda paylaşımı yaptı.

Tuba Büyüküstün paylaşımında "Bu akşam son kez sizinle buluşacağız. Her başlangıç bir sonu beraberinde getirir. Belki de bu yüzdendir yolculuğun nasıl olduğunun önemi. Bu yolda yepyeni tanıştığım, yıllar sonra tekrar buluştuğum, aynı yağmurun altında ıslandığım herkese teşekkür ederim" notunu paylaştı.

EYLEM CANPOLAT'TAN VEDA MESAJI

bölümüyle final yapan Sefirin Kızı'nın senaristi Eylem Canpolat da yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç hesapta yokken girdi hayatıma Sefirin Kızı ailesi ve Bodrum. Birbirimize yuva olduk can olduk. Başımıza gelmeye kalmadı.

Ama herkesi elinden gelen için çabaladı ki bence o emek her şeye değer. 1. bölümünden finalimize kadar kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkesin ömrüne bereket. İyi ki diyorum. Çok şey öğrendim çok şey yaşadım. Çok dost kazandım.

Eski dostlarıma kavuştum. Seyredenlerin gönlüne de bir sıcaklık bırakabildiysek ne mutlu bana. Yeni hikayelerde "görüşmek üzere"



