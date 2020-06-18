Sefirin Kızı dizisine flaş transfer! Gözde Çığacı da dahil oldu (Gözde Çığacı kimdir?)

Koronavirüs salgını sebebiyle setlere uzun bir ara veren Sefirin Kızı dizisi, yeniden ekranlara geri döndü. Sefirin Kızı dizisi, geçen pazartesi günü yeni bölümüyle yayımlandı. Haftaya sezon finaline gidecek olan dizinin kadrosuna son olarak yeni bir oyuncunun katılacağı öğrenildi.

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Beren Gençalp ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Sefirin Kızı dizisine sürpriz bir oyuncu katılıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, haftaya 17. bölümde sezon finali yapacak olan diziye oyuncu Gözde Çığacı sürpriz bir karakterle hızlı bir giriş yapacak ve yeni sezonda da sevilen diziye devam edecek.

GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?

Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.

