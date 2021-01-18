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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül Doğulu'dan diziye veda mesajı! Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?

18.01.2021 20:11 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül Doğulu'dan diziye veda mesajı! Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda şok bir ayrılık yaşandı. Dizide Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte başrol oynayan Neslihan Atagül Doğulu, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığını açıkladı. Sefirin Kızı'nda Nare rolünü canlandıran Atagül açıklamasında "Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi" ifadelerini kullandı. Dizinin sosyal medya hesabından da Neslihan Atagül'e veda mesajı paylaşıldı.

Sefirin Kızı'nda Nare karakteriyle başrol oynayan Neslihan Atagül yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından Sefirin Kızı'na veda mesajı paylaşan Atagül, "Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var.
Sefirin Kızı ekibine selamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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"SENARYOMUZ VE HİKAYEMİZDE DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Sefirin Kızı dizisinden resmi sosyal medya hesabından da Atagül'ün ayrılıyla ilgili mesaj paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz."

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