Sefo ve Melisa Döngel’den aşk itirafı gibi paylaşımlar! Sapanca tatilinde aşk detayı...Sosyal medya onları konuşuyor

Güzel oyuncu Melisa Döngel ve ünlü rap sanatçısı Sefo’nun ilişki yaşadığı bir süre önce iddia edilmişti. Yeni bir aşka yelken açtıkları söylenen ikili iddiaları reddetmemiş ancak kabul de etmemişti. Çift geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Sapanca’da vakit geçirdikleri anları paylaştı. İkilinin art arda yaptıkları Sapanca paylaşımları sosyal medyada aşk itirafı olarak yorumlandı.

1 AYDIR BİRLİKTE OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Sapanca’da çamurlu yollarda off-road yaptıkları anları art arda sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili hayranlarını heyecanlandırdı. İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edildi.





