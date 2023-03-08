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Sefo ve Melisa Döngel’den aşk itirafı gibi paylaşımlar! Sapanca tatilinde aşk detayı...Sosyal medya onları konuşuyor

08.03.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Melisa Döngel ve rapçı Sefo’nun bir süredir aşk yaşadığı sosyal medyada bir süredir konuşuluyor. İkili konuya dair herhangi bir açıklama yapmayı seçmezken sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar aşk itirafı olarak yorumlandı.

Sefo ve Melisa Döngel’den aşk itirafı gibi paylaşımlar! Sapanca tatilinde aşk detayı...Sosyal medya onları konuşuyor

Güzel oyuncu Melisa Döngel ve ünlü rap sanatçısı Sefo’nun ilişki yaşadığı bir süre önce iddia edilmişti. Yeni bir aşka yelken açtıkları söylenen ikili iddiaları reddetmemiş ancak kabul de etmemişti. Çift geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Sapanca’da vakit geçirdikleri anları paylaştı. İkilinin art arda yaptıkları Sapanca paylaşımları sosyal medyada aşk itirafı olarak yorumlandı.

1 AYDIR BİRLİKTE OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

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Sapanca’da çamurlu yollarda off-road yaptıkları anları art arda sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili hayranlarını heyecanlandırdı. İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edildi.

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Melisa Döngel Sefo Oyuncu oyuncu melisa döngel

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