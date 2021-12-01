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Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı malzemeleri neler?

01.12.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'a özgü bir yemek olan şeftali kebabının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Şeftali kebabının ismi şeftali görünümünden geliyor. Bazı yörelerde bu kebaba şef Ali kebabı da deniyor. Peki Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı malzemeleri neler? İşte şeftali kebabı tarifi!

Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı malzemeleri neler?

1 adet kuzu gömleği, 500 gr kıyma, 1 adet soğan şeftali kebabı yapmak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. Kuzu gömleği kuzunun karın kısmındaki iç organlarını göğüs kafesindeki organlarından ayıran zar kısmına deniyor. İşte şeftali kebabı tarifi!

ŞEFTALİ KEBABI MALZEMELERİ

  • 1 adet kuzu gömleği
  • 3 tutam maydanoz
  • 500 gr kıyma
  • Tuz, karabiber, kimyon
  • 1 adet soğan

ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR?

500 gr kıymayı bir kaba alın. Üzerine ince ince doğradığınız bir adet soğanı ve üç adet maydanozu ilave edin. Sonrasında baharatları ve tuzu ekleyin, iyice yoğurun. Kuzu gömleğini 15 dakika ılık suda ıslatın ve yumuşamasını sağlayın. Hazırlanan kıymalı karışımdan iri parçalar alın ve elinizle oval şeklini verin. Kuzu gömleğini hazırladığınız köfteleri bir kez dolayacak şekilde şeritler halinde kesin. Ardından köfteleri, kuzu gömleğin ucunu koyup sarın. Hazırlanan şeftali kebabını fırın kabının içine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık olarak 30-35 dakika boyunca, üzerleri kızarana dek pişirin. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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