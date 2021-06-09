Şeftali üreticisi kaliteyi artırmak için ağaçlarda "tekleme" yapıyor

"Bahçelerimizde tekleme işlemi, ağacın sağlığı, meyvenin kalitesi için yapılıyor. Raflardaki şeftalilerin iri iri olmasının nedeni teklemeden geçer. Şeftali ağırlığını 250-300 gram civarına çıkarıp ihracat kalitesini yakalamamız gerekiyor. Biz bunu her yıl bu mevsimde düzenli bir şekilde yapıp ürünlerimizi piyasaya sunuyoruz. Şeftalide tekleme işlemi yapılmazsa istediğimiz kaliteye ulaşamayız. Tekleme işleminden sonra kaliteyi artırarak Avrupa pazarına biz de meyve gönderiyoruz. Rusya, Almanya, İngiltere gibi ülkelere buradan meyvelerini tedarik eden ihracatçılarımız var."

Bugünlerde yaptıkları teklemenin, küçük dallarda tek, diğerlerinde 2-3 şeftali bırakarak meyvenin yeterince gelişip büyümesini sağlamaya dayandığını aktaran Metin şöyle devam etti:

Üretimin yoğun yapıldığı 130 haneli Çerkeşli köyünde 2 bin dönüm araziden yılda yaklaşık 2 bin ton ürün alınarak yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor.

Sahip oldukları soğuk hava deposu sayesinde şeftalileri koruyup piyasaya sunduklarını bildiren Metin, ihracatçıların gelip ürünü işledikten sonra ön soğutma sistemiyle soğutarak tırlarla Avrupa pazarına ulaştırdığını ifade etti.

Şeftali üretiminden dolayı köyü bacasız bir fabrikaya benzeten Metin, "Yatılı işçilerimiz var, en az 5 ay köyümüzde misafir ediyoruz. Doğu illerinin yanı sıra çevremizden günübirlik işçilerimiz var. Özellikle kadınlarımız bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlıyor." dedi.

- Bahçe işlerinde birbirleriyle yardımlaşıyorlar

Üreticilerden İsa Genç de köylüler arasında yardımlaşmanın yaygın olduğunu, bu sayede işlerinin kolaylaştığını dile getirdi.

Kışın imece usulü ağaçları budadıklarını, araziyi sürdüklerini, ilaçladıklarını, tekleme yaptıklarını anlatan Genç şunları kaydetti:

"Temmuz ayının 20'si gibi hasada başlıyoruz. Ağustos ayında hasadımız var. 15 gün arayla nektarini ayrı, tüylü şeftaliyi ayrı topluyoruz. Ürünü kilogram olarak kendimiz pazarcılara da veriyoruz. 5-6 senedir Ankara'dan, İstanbul'dan halciler geliyor. Bahçeleri geziyoruz. Belirli bir tonaj koyuyoruz. Onun üzerinden belirli miktar bir paraya anlaşıp veriyoruz."