Şeftalili crumble tarifi: Şeftalili crumble nasıl yapılır?

Farklı bir tatlı tarifi için aşağıda malzemelerini verdiğimiz şeftalili crumble tarifini deneyebilirsiniz. Mevsiminde taptaze şeftalilerle yapabileceğiniz bu eşsiz lezzetin malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

MALZEMELER 2 şeftali

1 kaşık şeker

1 kaşık nişasta

Hamuru için:

3 kaşık şeker

3 kaşık tereyağı

3 kaşık un

2 kaşık dövülmüş fındık