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    Şeftalili crumble tarifi: Şeftalili crumble nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 22:10
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    İngiltere’ye has bir lezzet olarak kabul edilen crumble artık tüm evlerin mutfaklarında ve dünya çapında lokantaların menülerindedir. Siz de bu lezzeti kendi evinizde kenti mutfağınızda kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte sadece birkaç dakikanızı alçak olan şeftalili crumble tarifi!

    Şeftalili crumble tarifi: Şeftalili crumble nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 560kal

    Farklı bir tatlı tarifi için aşağıda malzemelerini verdiğimiz şeftalili crumble tarifini deneyebilirsiniz. Mevsiminde taptaze şeftalilerle yapabileceğiniz bu eşsiz lezzetin malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 2 şeftali
    • 1 kaşık şeker
    • 1 kaşık nişasta
    • Hamuru için:
    • 3 kaşık şeker
    • 3 kaşık tereyağı
    • 3 kaşık un
    • 2 kaşık dövülmüş fındık

    TARİF

    • Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın.
    • Şeftalileri soyun ve küp küp doğrayın.
    • Şeker ile nişastayı karıştırın ve fırın kabının alt kısmına yayın.
    • Üzerine hazırladığınız hamuru yayın.
    • Sıcak fırında 200 derecede yarım saat kadar pişirin.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    tarif
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