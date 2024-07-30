Şeftalili crumble tarifi: Şeftalili crumble nasıl yapılır?

İngiltere’ye has bir lezzet olarak kabul edilen crumble artık tüm evlerin mutfaklarında ve dünya çapında lokantaların menülerindedir. Siz de bu lezzeti kendi evinizde kenti mutfağınızda kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte sadece birkaç dakikanızı alçak olan şeftalili crumble tarifi!
Farklı bir tatlı tarifi için aşağıda malzemelerini verdiğimiz şeftalili crumble tarifini deneyebilirsiniz. Mevsiminde taptaze şeftalilerle yapabileceğiniz bu eşsiz lezzetin malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz.
MALZEMELER
2 şeftali
1 kaşık şeker
1 kaşık nişasta
Hamuru için:
3 kaşık şeker
3 kaşık tereyağı
3 kaşık un
2 kaşık dövülmüş fındık
TARİF
Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın.
Şeftalileri soyun ve küp küp doğrayın.
Şeker ile nişastayı karıştırın ve fırın kabının alt kısmına yayın.
Üzerine hazırladığınız hamuru yayın.
Sıcak fırında 200 derecede yarım saat kadar pişirin.
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