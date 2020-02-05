Şehidin kabrindeki bayrak yeniden dalgalanmaya başladı

Kuşadası’nda, 15 yıl önce terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısında ölen Deniz Tutum’un direğiyle birlikte sökülen mezarı başındaki Türk Bayrağı, Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlık Amirliği görevlileri tarafından bulunarak tekrar yerine dikildi.

Terör örgütü PKK’nın 16 Temmuz 2005’te Kuşadası’ndaki bir minibüse düzenlediği bombalı saldırıda, 21 yaşındaki Deniz Tutum yaşamını yitirdi. Deniz Tutum’un Adalızade Mezarlığı’naki kabrini ise geçen Cuma günü, babası Şahin Tutum ziyaret etti. Şahin Tutum, kızının başucundaki Türk bayrağı ve direğinin yerinde olmadığını gördü. Baba Tutum, durumu önce mezarlık amirliği yetkililerine, ardından polise bildirdi. Tutum’dan gelen şikayet üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlık Amirliği görevlileri, yaptıkları araştırma sonrasında, bayrak ve direğini Sabri Mumcu Caddesi üzerindeki bir kavşakta buldu. Bayrak ve direk yenilendikten sonra Deniz Tutum’un mezarının başına tekrar dikildi.

Kızının mezarının başındaki bayrak direğinin yerinden sökülmesine anlam veremediğini belirten baba Şahin Tutum, başta belediye yetkilileri olmak üzere kendisiyle ilgilenenlere teşekkür etti. Tutum “Yaşadığımız bu üzücü olaydan sonra bizimle yakından ilgilenen Kuşadası Belediyesi yetkililerine ve Meclis Üyesi Özgün Limoncu’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

