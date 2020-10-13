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Şehir içi yolcu taşımacılarına çağrı

ADANA HABERLERİ  | 13.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Adana İl Trafik Komisyonu kararlarına göre Büyükşehir sınırlarında U serisi plakayla il içi yolcu taşımacılığı izin belgesi müracaatlarını 31 Aralık tarihine kadar yapmaları çağrısında bulunuldu.Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı ile 30.03.2014 tarihinden önce İl Trafik Komisyonu kararlarına Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil olan yerleşim yerleri arasında İl Trafik Komisyonu kararlarına göre yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara; Adana Büyükşehir Belediyesine İl İçi Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi müracaatlarını yapmak üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre tanındı.Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden hak sahiplerine duyurulmak üzere yapılan açıklamada, “21.09.2016 tarihli ve 2016/247 tarihli UKOME kararı kapsamında bulunan ve önceki UKOME kararları ile "müktesep hak oluşturmamak ve tebliğ tarihinden itibaren iki aylık süre içinde araç plakasının U serisi plakaya dönüştürüp İl İçi Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi alınması şartıyla" talebi uygun görülen taşımacılara (son kez 1 ay süre verilenler hariç) işlemlerini tamamlamaları için 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre tanınması, bu sürelerden sonra yapılan müracaatların kabul edilmemesi, kararı alınmıştır” denildi.

Adana İl Trafik Komisyonu kararlarına göre Büyükşehir sınırlarında U serisi plakayla il içi yolcu taşımacılığı izin belgesi müracaatlarını 31 Aralık tarihine kadar yapmaları çağrısında bulunuldu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı ile 30.03.2014 tarihinden önce İl Trafik Komisyonu kararlarına Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil olan yerleşim yerleri arasında İl Trafik Komisyonu kararlarına göre yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara; Adana Büyükşehir Belediyesine İl İçi Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi müracaatlarını yapmak üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre tanındı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden hak sahiplerine duyurulmak üzere yapılan açıklamada, “21.09.2016 tarihli ve 2016/247 tarihli UKOME kararı kapsamında bulunan ve önceki UKOME kararları ile "müktesep hak oluşturmamak ve tebliğ tarihinden itibaren iki aylık süre içinde araç plakasının U serisi plakaya dönüştürüp İl İçi Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi alınması şartıyla" talebi uygun görülen taşımacılara (son kez 1 ay süre verilenler hariç) işlemlerini tamamlamaları için 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre tanınması, bu sürelerden sonra yapılan müracaatların kabul edilmemesi, kararı alınmıştır” denildi.

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Seyhan
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