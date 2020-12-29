YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Şehir içinde pat-pat kullananlara ceza

Şehir içinde pat-pat kullananlara ceza

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.12.2020 13:23 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde "pat-pat" diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde şehir içerisinde kullanan sürücülere ceza kesildi.Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında ilçenin giriş caddelerin üzerinde yapılan uygulamada patpat isimli tarım aracını şehir içerisinde 88 kişi pat pat kullanan 12 bin 116 TL ceza uygulandı.Alaplı İlçe Trafik ekiplerince özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların pat-pat diye tabir edilen aracı şehir merkezlerinde kullanmalarının ardından, ekipler sık sık denetimler gerçekleştirerek yasak olan bölgelerde cezai işlem uyguluyor.Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’da patpatların tarla ve tarım aracı olarak kullanımının dışından yasak olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın can güvenliği bizler için önemli.

Şehir içinde pat-pat kullananlara ceza

Zonguldak Alaplı ilçesinde "pat-pat" diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde şehir içerisinde kullanan sürücülere ceza kesildi.
Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında ilçenin giriş caddelerin üzerinde yapılan uygulamada patpat isimli tarım aracını şehir içerisinde 88 kişi pat pat kullanan 12 bin 116 TL ceza uygulandı.
Alaplı İlçe Trafik ekiplerince özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların pat-pat diye tabir edilen aracı şehir merkezlerinde kullanmalarının ardından, ekipler sık sık denetimler gerçekleştirerek yasak olan bölgelerde cezai işlem uyguluyor.
Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’da patpatların tarla ve tarım aracı olarak kullanımının dışından yasak olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın can güvenliği bizler için önemli. Bu araçları tarım dışında kullanılmaması yönünde emniyet ekiplerimizin çalışmaları devam edecektir. Tarım aracı olarak kullanılması gereken patpatların şehir içerisinde ulaşım aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:12
Öğle
13:00
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:05

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.