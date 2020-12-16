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Şehit aileleri ve gazilerden Başkan Büyükkılıç’a anlamlı ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.12.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da kalleş terör saldırısının dördüncü yıldönümünde şehit aileleri ve gaziler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da kalleş terör saldırısının dördüncü yıldönümünde şehit aileleri ve gaziler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Büyükkılıç, şehit ailelerinin acısını paylaşırken, kendisine çiçek takdim eden gaziye “Bizim için sizler çiçeksiniz” dedi.
17 Aralık 2016 günü hain PKK’nın çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne yaptığı canlı bombalı terör saldırısında 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olmasının üzerinden 4 yıl geçti. Acının yıl dönümünde anma programı için Kayseri’ye gelen şehit aileleri ve gaziler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehit Yunus Emre Duran’ın babası Mahmut Duran, Gazi Mustafa Uçar, şehit ve gazi yakınları Hüseyin Çatal, Selahattin İnan, Zafer Yazgan ve Murat Ünsal hazır bulundu. Şehit ailelerinin acısını paylaşan Başkan Büyükkılıç, hem şehit yakınlarının, hem de gazilerin her zaman yanında oldukları vurgusunu yaptı. Başkan Büyükkılıç, tüm aziz şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
Ziyarette, şehit aileleri ve yakınları ile gazilere yakın ilgisinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdim edilirken, Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizim için çiçeksiniz. Allah razı olsun” dedi.

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