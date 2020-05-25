YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Şehit ailelerine bayram ziyareti

Şehit ailelerine bayram ziyareti

MANİSA HABERLERİ  | 25.05.2020 11:33 | Son Güncelleme

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bayramlaştı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bayramlaştı. Şehit mezarlarını da ziyaret eden Kaymakam Uçgun, şehitler için dualar okudu.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, bayram ziyaretleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit ailelerinin bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde Kaymakam Uçgun’a Alaşehir ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Nadir Bilbay eşlik etti.
Alaşehir’de bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip, ailelerinin bayramlarını kutlayan Kaymakam Uçgun, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehit aileleri bizlere emanet, biz kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görev. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum.” diyerek bayramlarını kutladı.
Şehit aileleri, kaymakam, emniyet müdürü ve jandarma komutanının ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve hiç eksiklik hissetmediklerini belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür ettiler.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 19 şehit bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Manisa Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:30
Yatsı
22:07

Manisa Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.