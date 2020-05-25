Şehit ailelerine bayram ziyareti

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bayramlaştı. Şehit mezarlarını da ziyaret eden Kaymakam Uçgun, şehitler için dualar okudu.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, bayram ziyaretleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit ailelerinin bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde Kaymakam Uçgun’a Alaşehir ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Nadir Bilbay eşlik etti.

Alaşehir’de bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip, ailelerinin bayramlarını kutlayan Kaymakam Uçgun, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehit aileleri bizlere emanet, biz kamu görevlilerine milletimizin verdiği en kutsal görev. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun, taleplerinin karşılanmasının önceliklerimizden olduğunun bilinmesini istiyorum.” diyerek bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri, kaymakam, emniyet müdürü ve jandarma komutanının ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve hiç eksiklik hissetmediklerini belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür ettiler.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 19 şehit bulunuyor.

