YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Şehit ailesi, çocuklarının gazi silah arkadaşıyla kabir başında görüntülü konuştu

Şehit ailesi, çocuklarının gazi silah arkadaşıyla kabir başında görüntülü konuştu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 24.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Şehit ailesi, çocuklarının gazi silah arkadaşıyla kabir başında görüntülü konuştu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şehit oğullarının kabrini ziyaret eden anne ve baba, çocuklarının gazi silah arkadaşıyla kabir başında görüntülü konuştu.

Şehit babası Hüseyin ve anne Meryem Bıçakcı, Andırın Asri Mezarlık'ta bulunan çocukları Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Bıçakcı'nın kabrini ziyaret edip dua etti.

Şehit Ahmet Bıçakcı'nın gazi silah arkadaşı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bingöl İl Başkanı İdris Tuğunmuş, daha önce şehidin bir yakınını arayarak mezarına gelince görüşme talebinde bulundu.

Bunun üzerine Tuğunmuş, baba Hüseyin ve anne Meryem Bıçakcı ile şehidin kabri başında görüntülü görüştü.

İlk olarak baba Hüseyin Bıçakcı ile konuşan Tuğunuş, "Ellerinizden öperim bayramınız mübarek olsun. Şehidimizin de bayramı mübarek olsun." dedi. Duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Bıçakcı ise teşekkür etti.

Daha sonra anne Meryem Bıçakcı'nın da bayramını kutlayan Tuğunmuş, en kısa sürede ziyaretlerine geleceğini söyledi.

Gazinin bayramını kutlayan şehidin annesi Meryem Bıçakcı ise, "Allah razı olsun hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Çok memnun oldum. Evladımı görmüş gibi oldum. Allah senden razı olsun." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşk bitti! Karantina ayrılıklarıAşk bitti! Karantina ayrılıkları
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Menderesli çocukların bayramda yüzü güldü

Menderesli çocukların bayramda yüzü güldü

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:28
Sabah
05:09
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:49
Yatsı
21:23

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Aslanbey Eczanesi
Dulkadiroglu
Aysun Eczanesi
Onikisubat
Güzel Hayat Eczanesi
Dulkadiroglu
Nimet Eczanesi
Onikisubat
Su Eczanesi
Onikisubat
Ülkü Eczanesi
Onikisubat
Kılınç Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kahramanmaraş'ta borçlusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta borçlusu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Polisin durdurduğu şüpheli araçtan tüfek ve kesici aletler çıktı

Polisin durdurduğu şüpheli araçtan tüfek ve kesici aletler çıktı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.