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Şehit Akkuş’un adı Germencik’te yaşayacak

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Germencik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Şırnak’ta şehit olan sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş’un adının verildiği parkın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Şırnak’ta şehit olan sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş’un adının verildiği parkın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Şehidin Mahallesi olan Ortaklar’da açılan ve 4 dönümlük arazi üzerinde bulunan park şehit ve gazi ailelerine de ücretsiz olarak hizmet verecek.

Açık ve kapalı oturma alanı ile birlikte içerisinde kıl çadır da bulunan parkın açılış kurdelesini şehidin annesi Nazife Akkuş ve Kaymakam Ayhan Işık ile birlikte kesen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, parkın hayırlı olmasını diledi. Daha önce Ortaklar Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanı restore ederek yeniden hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Öndeş, parka Germencik’in evladının adını vermekten mutlu olduklarını belirtti.

Ortaklar’ın sosyal tesis ihtiyacını da gidermek adına çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Öndeş, "Göreve geldiğimiz kısa bir süre sonra vatanımız için şehit düşen evladımızın adını Mahallesi olan Ortaklar’da yaşatmak için burada toplandık. Belediyemizce aldığımız karar ile parka Sözleşmeli Piyade Er Şehit Görkem Akkuş Parkı adını verdik. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Şehidimizin annesi de bugün yanımızda ve inşallah Allah başka acılar yaşatmaz. Parkımız şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz olarak hizmet verecektir" dedi.

Parkın açılış törenine Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Şehit Görkem Akkuş’un annesi Nazife Akkuş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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