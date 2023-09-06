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Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

06.09.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kemalpaşa Binali Yıldırım Millet Bahçesi Abdulkadir Kanat Camisi'ne getirildi. Şehidin eşi Sevgi Sipahi, babası Nihat Sipahi, annesi Zeynep Sipahi ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 küçük kızı da tabutun başında yer aldı.

Şehidin eşi, "Kurban olurum sana, sen çok güçlüydün aşkım." diyerek ağladı. Şehidin annesi de tabuta sarılarak "Cennet bahçelerinde yaşa annem." dedi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi, helallik alındı.

Şehidin naaşı, askerlerin omzunda topçu arabasına konularak konvoy eşliğinde götürüldüğü Kemalpaşa Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, CHP Milletvekili Deniz Yücel, MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

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