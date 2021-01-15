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Şehit çocuklarının itfaiyeci olma hayalini belediye gerçekleştirdi

15.01.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Şehit çocuklarının itfaiyeci olma hayalini belediye gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehit Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün oğulları Metin Musab ve Haşim Yenigül'ün itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün eşi ve çocuklarını ağırladı.

Ziyarette, itfaiyeci olma hayali kuran Metin Musab (7) ve Haşim Yenigül'e (4) mesleki ekipmanlar ve araçlar tanıtıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş, ağırladıkları misafirlerin kendileri için çok özel olduğunu belirtti.

Şehidin oğullarının en büyük hayalinin itfaiyecilik yapıp can kurtarmak olduğunu öğrendiklerini dile getiren Yoldaş, çocukların kendileriyle aynı üniformayı giyerek fahri meslektaşları olduğunu kaydetti.

Şehidin eşi Leyla Yenigül de oğullarının itfaiyeci olmak istediğini belirterek, "Oyun oynarlarken bile itfaiyeci olup yangın söndürüyorlar. En büyük hayalleriydi açıkçası. Onların bu hayalini gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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