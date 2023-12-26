YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Şehit Er Yasin Karaca’nın naaşı memleketi Tokat’a getirildi

Şehit Er Yasin Karaca’nın naaşı memleketi Tokat’a getirildi

26.12.2023 07:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın naaşı, hava yoluyla memleketi Tokat’a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan 6 asker, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehit Karaca’nın (23) naaşı, Tokat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Er Yasin Karaca’nın Türk Bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.

Karşılamaya, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Çetintürk, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan ortancası olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı yarın resmi törenin ardından Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Piyade Teğmen Günay'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildiŞehit Piyade Teğmen Günay'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi
Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıDiyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıAdıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
şehit Hakkari Tokat Almus Pençe Kilit Operasyonu kuzey irak

Tokat Namaz Vakitleri 26 Aralık Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:48
Öğle
12:39
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:46

Tokat Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Salı

Şeker eczanesi
Turhal
Almus eczanesi
Almus
Emay eczanesi
Merkez
Erbaa eczanesi
Erbaa
Anadolu eczanesi
Niksar
Kiliç eczanesi
Resadiye
Yeni pazar eczanesi
Pazar
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.