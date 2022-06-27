YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

27.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

MERSİN (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın adı, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesindeki kültür merkezine verildi.

Gülnar Kültür Merkezi'nin isminin, "Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Şehidin adının yazılı olduğu tabela, düzenlenen törenle kültür merkezi binasına asıldı. Şehidin annesi Şadiye, babası Nebi Ulupınar ve kardeşlerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan şehit babası Nebi Ulupınar, oğlunun adının yaşatılmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ulupınar'ın mezun olduğu Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de şehit ailesine, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Ulupınar ile Piyade Teğmen Murat Alyakut ve Piyade Onbaşı Enes Koç da şehit olmuştu.

Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de "Mama Getir Dans Et" etkinliği düzenlendiMersin'de "Mama Getir Dans Et" etkinliği düzenlendi
Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısıHatay çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildiYeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi
Anahtar Kelimeler:
şehit Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:17
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:12
Yatsı
21:49
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.