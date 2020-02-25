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Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi KAİHLMUN’20’ye katıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.02.2020 18:12 | Son Güncelleme

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından kurulan KAIHLMUN kulübü önderliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen “KAIHLMUN Uluslararası Birleşmiş Milletler Konferansı”na Zonguldak Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi yedi öğrenci ile birlikte katılım sağladı.20 Şubat - 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan KAİHLMUN’20 Konferansının açılışına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’in konuşması ile başlayan Model Birleşmiş Milletler konferansına öğrenciler; NATO komitesinde Suriye ve Kanada, DISEC komitesinde Güney Kore ve Hindistan, SOPECPOL Komitelerine Hollanda, Yunanistan ve Belçika ülkelerinin delegeleri olarak sunum yaptı.Dört gün boyunca devam eden konferanslarda nükleer silah, terörizm, sömürgecilik, Doğu Akdeniz Enerji Politikaları hakkındaki tartışmalara katılıp dünya sorunları hakkında fikir sahibi olmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışıldı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından kurulan KAIHLMUN kulübü önderliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen “KAIHLMUN Uluslararası Birleşmiş Milletler Konferansı”na Zonguldak Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi yedi öğrenci ile birlikte katılım sağladı.
20 Şubat - 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan KAİHLMUN’20 Konferansının açılışına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’in konuşması ile başlayan Model Birleşmiş Milletler konferansına öğrenciler; NATO komitesinde Suriye ve Kanada, DISEC komitesinde Güney Kore ve Hindistan, SOPECPOL Komitelerine Hollanda, Yunanistan ve Belçika ülkelerinin delegeleri olarak sunum yaptı.
Dört gün boyunca devam eden konferanslarda nükleer silah, terörizm, sömürgecilik, Doğu Akdeniz Enerji Politikaları hakkındaki tartışmalara katılıp dünya sorunları hakkında fikir sahibi olmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışıldı. İngilizce yapılan tartışmalarda öğrencilere dil becerisi de kazandırılmaya çalışıldı.

Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi KAİHLMUN’20’ye katıldı

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