Şehit Hamdi Bey Meydan projesi için düğmeye basıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Şehit Hamdi Bey Meydan Projesi lansmanı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan lansmana Edremitli iş insanları katıldı.

Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı’na yapılması planlanan meydan düzenlemesi ve otopark projesi Edremitli iş insanlarının katıldığı lansmanla anlatıldı. 2 alternatifli olarak tasarlanan toplam 16 bin metrekare meydan alanının; lokasyon, proje bilgileri, yeraltı otopark planı ve fizibilite çalışması detaylı olarak paylaşıldı. Proje içeriğinde 2 bin metrekare yeşil alan, bin 400 metrekare tören alanı, 3 bin 500 metrekare serbest alan, bin 700 metrekare kafe, yeme-içme alanı, 2 bin 500 metrekare spor alanı çocuk ve engelli alanı ve toplam 700 metrekare, 7 adet ticari alan bulunuyor. Yeraltına yapılacak kapalı otopark alanı ise 22 bin metrekare büyüklüğünde, 705 araç kapasiteli olarak yapılacak. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, hazırladıkları projenin Edremit’in otopark ve trafik sorununu çözüme kavuştururken Edremit’in çehresini değiştireceğini ve şehre değer katacağını söyledi. Başkan Arslan yaptığı açıklamada: “Şehit Hamdi Bey Meydan projesi şehrin trafik sorununa çözüm oluştururken şehrimizde az olan yeşil alanlara yeni bir alternatif oluşturacak. Yazın nüfusu 2 katına çıkan ilçemizin trafiğine de nefes aldıracak. Aynı zamanda kafe ve spor alanlarıyla vatandaşlarımıza güzel bir sosyal alan sunacak. Projeyi hayata geçirmek için önümüzde hiçbir engel yok. En kısa zamanda çalışmalara başlayacağız” dedi.

