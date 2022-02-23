Şehit Hayrettin Eren'in cenazesi toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Karşıyaka Polis Şehitliği'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Eren'in naaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin zirvesinin de katıldığı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Polis Şehitliği'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene şehit Eren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Oktay, şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağını aile üyelerine teslim etti.
Şehit Eren'in cenazesi daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.
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