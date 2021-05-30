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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine acı haber verildi

30.05.2021 03:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine acı haber verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Jandarma yetkilileri, sağlık ekipleriyle geldikleri Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşayan Peruzat ve Hasan Keleş çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

İki çocuk babası olan şehidin komşuları ve yakınları babaevinde bir araya gelirken evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.

Evin önünde belediye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri de hazır bulundu.

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