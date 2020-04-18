YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek

Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek

BAYBURT HABERLERİ  | 18.04.2020 08:58 | Son Güncelleme

Bayburt’ta Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek.Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek, genç ağaçlar ise kökleriyle muhafaza edilecek ve daha sonra toprakla yeniden buluşacak.Bayburt’ta uzun yıllar hizmet veren Şehit Nusret Parkı’nda yer alan ağaçların biyolojik ömrünü tamamlamış olması ve ağaçlarda meydana gelen mantar hastalığı ve çürümeden dolayı Bayburt Belediyesi tarafından yapılan söküm işleminin ardından yenileri dikilecek, genç ağaçlar ise kökleriyle muhafaza edilecek ve daha sonra toprakla yeniden buluşacak.Bayburtluların bir araya geldiği ve yazın nefes aldığı Şehit Nusret Parkı’nın daha modern bir şekilde düzenleneceğini belirten Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada, “Şehrimizde vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet veren özellikle il dışından gelen hemşehrilerimizin yaz aylarında bir araya geldiği Şehit Nusret Parkı’ndaki ağaçların biyolojik ömürlerini tamamlamaları ve bu ağaçlarda oluşan çeşitli hastalıklar sonucu çevreye vereceği tehlikeden dolayı yenilerini dikmek üzere söküm işlemi yaptık.

Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek

Bayburt’ta Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek.
Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek, genç ağaçlar ise kökleriyle muhafaza edilecek ve daha sonra toprakla yeniden buluşacak.
Bayburt’ta uzun yıllar hizmet veren Şehit Nusret Parkı’nda yer alan ağaçların biyolojik ömrünü tamamlamış olması ve ağaçlarda meydana gelen mantar hastalığı ve çürümeden dolayı Bayburt Belediyesi tarafından yapılan söküm işleminin ardından yenileri dikilecek, genç ağaçlar ise kökleriyle muhafaza edilecek ve daha sonra toprakla yeniden buluşacak.
Bayburtluların bir araya geldiği ve yazın nefes aldığı Şehit Nusret Parkı’nın daha modern bir şekilde düzenleneceğini belirten Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada, “Şehrimizde vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet veren özellikle il dışından gelen hemşehrilerimizin yaz aylarında bir araya geldiği Şehit Nusret Parkı’ndaki ağaçların biyolojik ömürlerini tamamlamaları ve bu ağaçlarda oluşan çeşitli hastalıklar sonucu çevreye vereceği tehlikeden dolayı yenilerini dikmek üzere söküm işlemi yaptık. Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü’nden gelen personelin tespit ettiği ve rapor haline getirdiği bu ağaçları sökerken genç olan ağaçları da kökleri ile birlikte alarak muhafaza altına aldık. Yapacağımız dolgu çalışmaları ve modern düzenlemeyle birlikte genç olan ağaçları Şehit Nusret Parkı’nda tekrar toprakla buluşturacağız. Şehrimizin mevsim koşullarına uygun ağaç ve bitkilerle donatıp oturma grupları ile vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan oluşturacağız. Çalışmalarımızı büyük bir özveriyle tamamlayıp daha modern haliyle hizmete sunacağımız Şehit Nusret Parkı’nda hemşehrilerimiz tekrar bir araya gelip Çoruh nehri kıyısında huzurla çaylarını içecek ve muhabbetlerini yapabilecekler” diye konuştu.

Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Haliliye tedbiri elden bırakmıyor

Haliliye tedbiri elden bırakmıyor

Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin: “Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır”

Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin: “Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır”

Başkentte silahlı yaralama

Başkentte silahlı yaralama

Bayburt Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:29
Öğle
12:23
İkindi
16:07
Akşam
19:08
Yatsı
20:33

Bayburt Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Cemre Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mart ayında Bayburt’ta 37 konut satıldı

Mart ayında Bayburt’ta 37 konut satıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.