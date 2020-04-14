Şehit oğlunun maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kampanyayı televizyondan öğrendiğini ifade eden Demirci, "Cumhurbaşkanımızı televizyonda gördüm. Ben Cumhurbaşkanımızı zaten çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katıldım. Oğlumdan kalan bir aylık şehit maaşını kampanyaya yatırdım. Ben dışarı çıkamadığım için Kaymakamlığımızı aramıştım. Sağ olsun onlar da geldiler, maaşımı alıp kampanya hesabına yatırdılar." dedi.

Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünlerde herkesin birlik beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi.

Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, Demirci'yi ziyaret ederek bu davranışından dolayı kutladı.

Daday ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1988'de Muş'ta şehit düşen oğlu Jandarma Çavuş Ümit Demirci'den kalan bir aylık şehit maaşını bağışladı.

Herkesin bu kampanyaya destek olması gerektiğini vurgulayan Demirci, "Benim oğlum bu vatan için, bu millet için şehit oldu. Ben de oğlumun ruhu için onun maaşından devletimize destek olmak için kampanyaya katıldım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu hastalık, temelli en yakın zamanda kökünden gitsin inşallah." diye konuştu.

Daday Kaymakamı Kemal Balaban ise şehit annesi Demirci'nin kendisini telefonla arayarak böyle bir şey yapmak istediğini söylediğinde çok duygulandığını anlattı.

Korumasını şehit annesine gönderdiğini ifade eden Balaban, "Bağış parasını kampanyaya yatırdık. Şehit annemizden Allah razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz için yapmış olduğu bu anlamlı bağış hepimizi duygulandırdı. El ele ve gönül günüle vererek bu salgın hastalığından üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Allah'ın izniyle devlet olarak, millet olarak bu sıkıntının da üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş da zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına şehit ailelerimiz ve gazilerimizden büyük destek var. Pakize annemiz de bunlardan bir tanesi. Biz, bu birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece bu zor günleri de Allah'ın izniyle çok kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu ise şehit yakınları ve gazilerin her zaman devletin yanında olduğunu vurguladı.

