YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi

13.05.2022 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi

BALIKESİR (AA) - Terör örgütü PKK/YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi.

Balya Kaymakamı Mustafa Şeker, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve askeri yetkililer, şehit Salar'ın Çamavşar Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine giderek acı haberi verdi.

Evine Türk bayrağı asılan şehidin, ailenin tek çocuğu olduğu ve tezkeresine 2 ay kaldığı öğrenildi.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehit Salar'ın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Çamavşar Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde, toksik tehlikesiMarmara Denizi'nde, toksik tehlikesi
Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısındaAdana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
Özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söylediÖzel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söyledi
Anahtar Kelimeler:
şehit Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:49
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:20
Yatsı
21:55

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Cuma

Kaçar Eczanesi
Altieylul
Mehmetçik Eczanesi
Altieylul
İlter Eczanesi
Karesi
Yeşilli Eczanesi
Karesi
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Bandirma
İrem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.