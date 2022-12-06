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Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine acı haber verildi

06.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine acı haber verildi

Askeri yetkililer, şehit Duman'ın (41) merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evine giderek eşi Beyhan Duman'a şehadet haberini verdi.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve askeri yetkililer de şehidin Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Burada da Kaymakam Yılmaz ve yetkililer, baba Ali ve anne Aysel Duman'a acı haberi ulaştırdı.

Şehidin kent merkezindeki evi ile Ceyhan'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Bir yaşında 1 çocuk babası binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

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şehit Adana Ceyhan Çukurova

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