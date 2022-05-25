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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

25.05.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Celal Tekedereli'nin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak katafalka konuldu. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazında, şehidin babası Cevat Tekedereli ve kardeşleri de protokolle birlikte saf tuttu.

Namazın ardından askerlerin omzuna alınan şehit Celal Tekedereli'nin naaşı, top arabasında taşınarak şehitlikte defnedildi.

Beş kardeşli ailenin 3'üncü çocuğu olan Celal Tekedereli'nin bekar olduğu, bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.

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