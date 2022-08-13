Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, memleketi Siirt'in Şirvan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bağra'nın (30) cenazesi, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından kara yolu ile Şirvan'ın Nallıkaya köyüne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı köydeki Yeni Cami'de İl Müftü Yardımcısı Fevzettin Sönmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından baba evine getirildi.

Burada şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınarak getirildiği köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.



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