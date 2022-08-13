YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

13.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, memleketi Siirt'in Şirvan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bağra'nın (30) cenazesi, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından kara yolu ile Şirvan'ın Nallıkaya köyüne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı köydeki Yeni Cami'de İl Müftü Yardımcısı Fevzettin Sönmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından baba evine getirildi.

Burada şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınarak getirildiği köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandıSiirt'te 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:
Fransız genç kız, Sivas'ta Müslüman olduFransız genç kız, Sivas'ta Müslüman oldu
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:18
Öğle
12:22
İkindi
16:09
Akşam
19:16
Yatsı
20:41
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

En tehlikeli yiyecekler: Kalbinizi çürütüyor!

En tehlikeli yiyecekler: Kalbinizi çürütüyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.