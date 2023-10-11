Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın ailesine şehadet haberi verildi

Antalya'da Aksu Kaymakam Vekili ve Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Belediye Başkanı Halil Şahin ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmak'ın şehadet haberini Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Antalya'ya yerleşen baba Abdüllatif ve anne Fikret Çakmak'a verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki domates serasında çalıştığı öğrenilen ailenin kaldığı eve Türk bayrakları asıldı.

Haberin ardından acılı aile Antalya Valiliğinin desteğiyle uçakla oğullarının cenaze törenin düzenleneceği memleketleri Hatay'a geldi.

Şehidin Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yakınlarının evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Çakmak ailesi, burada taziyeleri kabul etti.



