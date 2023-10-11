YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın ailesine şehadet haberi verildi

11.10.2023 07:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın şehadet haberi ailesine ulaştırıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın ailesine şehadet haberi verildi

Antalya'da Aksu Kaymakam Vekili ve Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Belediye Başkanı Halil Şahin ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmak'ın şehadet haberini Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Antalya'ya yerleşen baba Abdüllatif ve anne Fikret Çakmak'a verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki domates serasında çalıştığı öğrenilen ailenin kaldığı eve Türk bayrakları asıldı.

Haberin ardından acılı aile Antalya Valiliğinin desteğiyle uçakla oğullarının cenaze törenin düzenleneceği memleketleri Hatay'a geldi.

Şehidin Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yakınlarının evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Çakmak ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın ailesine şehadet haberi verildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ümraniye’de meydan muharebesi gibi kavgaÜmraniye’de meydan muharebesi gibi kavga
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaAdıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Ankara'da "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendiAnkara'da "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
şehit antalya Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:31
Öğle
12:27
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:27
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.