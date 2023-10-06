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Şehit Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

06.10.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 11 Eylül'de teröristlerce yapılan taciz atışında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Operasyonda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 Ekim'de şehit olan 27 yaşındaki Parlak için ilçedeki Çağrı Cami bahçesinde tören düzenlendi.

Şehit Parlak'ın naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kozağaç köyü mezarlığında defnedildi.

Törene şehidin babası Ali Parlak ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, 2. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Başsavcı Gökhan Şahin, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, İshak Şan, Hüseyin Özhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ailesinin 9'uncu çocuğu olan şehit Recep Parlak'ın, 6 yıldır asker olduğu ve bir yıl önce evlendiği belirtildi.

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şehit Adıyaman Kahta

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