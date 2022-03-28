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Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak

28.03.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak

Yaklaşık 2 yıl önce Siirt'in Pervari ilçesindeki terör operasyonunda şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un eşi Hülya Kurtul, şehit adına kütüphane oluşturdu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Saraycık İlkokulunda yaptırılan çocuk kütüphanesinin açılışındaki konuşmasında, burada güzel çocukların yetişeceğini söyledi.

Bu çocukların memlekete hayırlı işler yapacağına inandığını dile getiren Doğan, kütüphanenin kurulmasında katkı sağlayan şehit eşine teşekkür etti.

Şehidin eşi Hülya Kurtul ise kendisi adına çok önemli bir gün yaşadığını belirterek, "Bugün benim için çok değerli çünkü eşimin adına açacağım. Eşim, çocukları çok severdi. Ben de bu nedenle bir kütüphane açmak istedim. Bugün bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua edilmesinin ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Vali Doğan, şehidin eşi Hülya Kurtul'a plaket takdim etti.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehit özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un babası Muhammed, annesi Meryem ve 2 yaşındaki kızı Öykü Kurtul katıldı.

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