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Şehit Polis Memuru Fırat Der, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

AA AA
15.03.2024 14:49
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Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan 34 yaşındaki polis memuru Fırat Der'in cenazesi, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Sarayköy Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı.

Şehidin babası Cesim, annesi Serpil, eşi Demet Der ile kız kardeşi Duygu Der Kutluca taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenazesi Ağalar Camisi'nde İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namazın ardından polislerin omzunda cenaze arabasına taşındı.

Şehidin annesi Serpil Der, oğlunun tabutuna sarılarak "Vatanımız sağ olsun", "Şükürler böyle bir evlat yetiştirmişim", "Sen beni Allah'a emanet etmiştin, asıl beni seni Allah'a emanet etmişim", "Çok özledim kokunu, kurbanın olayım oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Öte yandan şehidin eşi Demet Der de eşinin polis şapkasını takarak törene katıldı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök ile kent protokolü de katıldı.

Törenin ardından şehit polis memuru Der'in cenazesi, ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Cizre Nusaybin Karayolu Çığır köyü mevkisinde Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli 3'ü polis 4 kişinin bulunduğu araç, yabancı plakalı karavanla çarpışmış kazada polis memurları Fırat Der ile İlker Duran şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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