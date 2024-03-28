Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesinde törenle anıldı

İstanbul Adalet Sarayı atrium alanındaki "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı Anma Töreni" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz konuşmasında, Kiraz'ın 9 yıl önce görevi sırasında hain ve vahşi bir saldırıyla şehitlik makamına ulaştığını söyledi.

Yargı mensuplarının hukuktan ve adaletin çizdiği yoldan sapmayan vicdanlı, hakkaniyetli biri olarak anılmasından daha değerli bir miras olmadığını dile getiren Yılmaz, "İşte kendisinin bizlere bıraktığı bu anlamlı adalet mirasını layıkıyla ifa etmek dışında başka seçeneğimizin olmadığının da farkındayız. Bu ağır sorumluluğun bir gereği olarak daha fazla çalışmamız evet çok daha fazla gayret göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenlerle masamızda karar vermemizi bekleyen dosyaların hacmine, tarafların kim olduğuna bakmadan hakim ve savcılar olarak adaletle ve hakkaniyetle ve her şeyden önce vicdanınızın sesini dinleyerek görevimizi ifa ettiğimiz sürece Mehmet Selim savcımızın hatırasına en anlamlı şekilde sahip çıkmış olacağız." diye konuştu.

Başsavcı Yılmaz, terör örgütlerinin tetikçileri vasıtasıyla şiddet ve korku yaymaya çalıştığını, hiçbir saldırı ve tehdide boyun eğmediklerini bundan sonra da eğmeyeceklerini dile getirdi.

- 6 Şubat'taki saldırı girişimi

Şaban Yılmaz, 6 Şubat'ta karanlık odakların bir kez daha ortaya çıkarak İstanbul Adliyesi'ne saldırı girişiminde bulunduğunu, Dilfiraz Karataş'ın da hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Buradan tekrar ilan etmek isterim ki huzurumuzu birlik ve beraberliğimizi, dayanışma duygumuzu hedef alan böylesi hain saldırılar ve maalesef hala devam eden tehditler var. Tehditler kesinlikle bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve asla emellerine ulaşamayacaklardır. Saldırganların gerçek emellerine ulaşmasını kahramanca bir mücadeleyle engelleyen güvenlik görevlilerimizi canı gönülden kutluyorum."

Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ise "2015'ten bu yana 10 yıl geçiyor. 10 yıldır biz maalesef aynı şekilde gidip geliyoruz. Çok şükür ki bu birlik ve beraberliğimiz devam ediyor. Biz vatanımızı sevdiğimiz gibi Allah şahit evladımızı da seviyoruz. Halen de seviyoruz. Yokluğuna da bir türlü alışamıyoruz ama emin olun bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki sizleri hep böyle bu şekilde görünce her birinizi Selim kadar kendime yakın görüyorum ve sizleri yürekten de seviyorum. Bütün şehitlerimizi, özellikle adalet şehitlerimizi ve oğlumu da rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı törende, konuşmaların ardından Mehmet Selim Kiraz'ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edildiği adliyenin 6'ncı katındaki makam odasına geçildi.

Adalet Bakanı Tunç, Başsavcı Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve beraberindekiler, fotoğrafı ile isminin yer aldığı odadaki çalışma masasına karanfil bıraktı. Odada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.





