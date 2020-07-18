Şehit Semih Güzelay'ın adı turnuvayla yaşatılacak

Türkiye Tekvando Federasyonu, Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçuşu yapan uçağın Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen ve 2007 yılında Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın adının yaşatılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın İzmir'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Şahin, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen törenden sonra Semih Güzelay'ın babası Mustafa ve annesi Zakire Güzelay'a taziyede bulundu.

Acılarının büyük olduğunu ifade eden Başkan Şahin, her zaman şehit ailesinin yanında olacaklarını belirterek, Semih Güzelay'ın adını yaşatmak istediklerini ve bu doğrultuda ilk olarak düzenlenecek turnuvaya şampiyon şehidin adının verileceğini söyledi.

Başkan Şahin, "Acımız çok büyük. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İlk kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir sporcumuz şehitlik mertebesine ulaştı. Kendisinin adını yaşatmak boynumuzun borcu. Burada ailesiyle görüştük. Her türlü desteği vermeye hazırız. Sporculuk hayatında bizlere büyük gurur yaşatmış Semih Güzelay'ın adı tekvando var oldukça yaşayacak. Semih Güzelay ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.