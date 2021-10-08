Şehit Tayfun Özköse Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Şehidin Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, önce Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'ndeki babaevine götürülüp helallik alındı, ardından Çırakman Mahallesi Camisi'nde getirildi.

Burada Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, şehidin annesi Saniye, babası Musa ile kardeşleri Arda ve Tuba Özköse'ye başsağlığı diledi.

Saniye Özköse cenaze töreni boyunca tabutun önünde bulunan şehit evladının resmini sevdi.

Şehidin cenazesi, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Şehit Özköse ile Fatma Duman'ın bir süre önce sözlendikleri ve ocak ayında nişan yapmayı planladıkları öğrenildi. Şehidin 2 oyuncak dinozor hediye ettiği sözlüsünün yeğeninin bunlara, "Fatma" ve "Tayfun" adlarını verdiği belirtildi.

Şehidin sözlüsünün yeğeni, cenazede de yanında getirdiği oyuncaklarını mezarın üzerine bıraktı.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz ve Ahmet Demircan, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever'in de aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

