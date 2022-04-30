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Şehit Uzman Çavuş Akgün'ün Tekirdağ'daki ailesine şehadet haberi verildi

30.04.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş Akgün'ün Tekirdağ'daki ailesine şehadet haberi verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Şırnak'ta devam eden "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu"nda şehit olan Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün (32) şehadet haberi, memleketi Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki ailesine ulaştı.

Saray Kaymakamı Adem Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar şehidin Kavacık Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret ederek baba Fikri ve anne Şermin Akgün'e oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden operasyonda görevli, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Akgün'ün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığını, helikopterle hemen olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Akgün'ün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.

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