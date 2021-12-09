Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Denizli'deki eşine acı haber verildi

DENİZLİ (AA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Denizli'de yaşayan eşine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan eşinin evine gelen Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer, acı haberi şehidin eşi Anna Sarı’ya verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

İki çocuk babası Uzman Çavuş Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığına tayininin çıktığı, eşiyle dün akşam telefonla görüştüğü öğrenildi.

Şehidin ailesi, cenaze töreninin düzenleneceği memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesine götürüldü.



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