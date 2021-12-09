YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Denizli'deki eşine acı haber verildi

Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Denizli'deki eşine acı haber verildi

09.12.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Denizli'deki eşine acı haber verildi

DENİZLİ (AA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Denizli'de yaşayan eşine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan eşinin evine gelen Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer, acı haberi şehidin eşi Anna Sarı’ya verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

İki çocuk babası Uzman Çavuş Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığına tayininin çıktığı, eşiyle dün akşam telefonla görüştüğü öğrenildi.

Şehidin ailesi, cenaze töreninin düzenleneceği memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attıMinibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüDenizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
şehit

Denizli Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Albayrak Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.