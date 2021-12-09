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Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı

09.12.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

İdlib'de, yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşen ve Hatay'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Ceylan (28) için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Törene, Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile askeri erkan katıldı.

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