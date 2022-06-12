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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi Samsun'a getirildi

12.06.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi Samsun'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in (34) cenazesi, Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Demir'in naaşı, tören mangası tarafından uçaktan indirildi.

Şehidin naaşını karşılamak için havalimanına gelen Vali Zülkif Dağlı ve beraberindekiler, şehidin babası Yaşar, annesi Züriye Demir'e taziyelerini iletti.

Şehidin eşi Seda Demir, tabuta sarılarak ağladı. Şehit Demir'in çocukları Eylül (7) ve Doruk (5) da törene katıldı.

Okunan duaların ardından şehidin naaşı, tören mangasındaki askerlerin omzunda cenaze aracına konularak, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

Çarşamba Havalimanı'ndaki karşılama törenine, şehidin ailesi, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile Ordu Valisi Tuncay Sonel, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ve beraberindekiler katıldı.

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