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Şehit uzman çavuş için mevlit okundu

SAMSUN HABERLERİ  | 01.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için Samsun’daki baba ocağında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’nde Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitler için ilçe vaizi Ferhat Maden ve imam hatipler tarafından mevlit düzenlendi.

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için Samsun’daki baba ocağında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’nde Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitler için ilçe vaizi Ferhat Maden ve imam hatipler tarafından mevlit düzenlendi. Yapılan duada vatanın bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve tüm şehitler dualarla anılarak, Allah’tan rahmet dilendi. Kaymakam Fikret Zaman, vatandaşlara, şehidin ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.
Birlik ve beraberlik mesajları verilen programa Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Murat Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Müftüsü Orhan Bal, Alaçam Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem, siyasiler ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

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