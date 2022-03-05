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Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için Sivas'ta tören düzenlendi

05.03.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için Sivas'ta tören düzenlendi

SİVAS (AA) - Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in cenazesi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Bingöl'e gönderildi.

Şehit Ergin'in cenazesi, Tokat'tan kara yoluyla Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından hazırlanan alana konuldu.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan'ın dua etmesinin ardından şehidin cenazesi Bingöl'e götürülmek üzere uçağa taşındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Törene Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ve diğer yetkililer katıldı.

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