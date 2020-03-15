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Şehit ve gazi ailelerine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldular

BURSA HABERLERİ  | 15.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Bursa'da basit yaralama olayında taraflar, olayı mahkemeye götürmek yerine şüphelilerin sosyal medyadan özür mesajı paylaşıp Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneğine bağış yapması karşılığında uzlaştı - Uzlaştırmacı polis memuru Fatih Arslan: - "Uzlaşma koşulu olarak şehit ve gazi ailelerine bağış yapılması bizleri mutlu etti"

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da basit yaralama suçuna karışan 3 şüpheli, sosyal medyadan özür mesajı paylaşıp şehit ve gazi ailelerine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

Gürsu ilçesinde Aralık 2018'de metro istasyonu yanında 3 kişi tarafından darbedilen Mithat Tunçok, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bahsi geçen suç, uzlaştırma kapsamına girdiği için dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi.

İşledikleri suç nedeniyle 1 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabilecek şüpheliler M.O, M.A. ve Ö.M. hakkındaki dosyaya uzlaştırmacı olarak İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Fatih Arslan atandı.

Tunçok ve zanlılarla görüşen Arslan, mağdurun şüphelilerden taleplerini ve tarafların anlaşmaları için koşullarını dinledi.

Uzlaştırmacı Arslan'ın çalışmaları sonucu mağdur önce zararın karşılanması için bir miktar para talep etti. Şüpheliler para koşulunu kabul etmeyince araya giren Arslan, şehit ve gazi ailelerine bağış koşulunu sundu. Taraflar bu koşulda uzlaştı.

Mağdurun sosyal medya hesapları üzerinden kendisinden özür diledikleri bir mesajı yayınlaması şartını da kabul eden şüpheliler, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneğine (BEMŞAD) toplam 2 bin lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Uzlaştırmacı Fatih Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dosyanın uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hem toplumda uzlaşma kültürünün gelişmesi hem de şehit ve gazilere yönelik farkındalık oluşturmak adına BEMŞAD'a bağış yapılmasını önerdiğini belirten Arslan, "Her iki taraf da memnuniyetle teklifimi kabul etti. Uzlaşma koşulu olarak şehit ve gazi ailelerine bağış yapılması bizleri mutlu etti." dedi.

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