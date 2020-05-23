YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Şehit ve gazi çocuklarının bayram hediyesi Vali Yaman’dan

Şehit ve gazi çocuklarının bayram hediyesi Vali Yaman’dan

MARDİN HABERLERİ  | 23.05.2020 18:03 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, terörle mücadele başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan ve gazilerin emaneti çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla tablet, bilgisayar, ayakkabı, cep telefonu ile bisiklet dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, terörle mücadele başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan ve gazilerin emaneti çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla tablet, bilgisayar, ayakkabı, cep telefonu ile bisiklet dağıtarak yüzlerini güldürdü. Vali Yaman, "Vatan mücadelesinde şehit düşen ve gazi olanların emanetleri çocuklar, bizim için her zaman en birinci önceliğimizdir. Onların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi bizleri mutlu ve memnun eder. Bu bayramda emanetimiz olan çocuklarımızın, kendilerinde bir eksiklik hissetmemeleri için çeşitli hediyelerle bir nebzede olsa mutlu etmek için çaba gösterdik. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı Mardinmasa birimimize bağlı ekipler, şehir genelindeki şehit ve gazi çocuklarının adreslerine bir bir giderek hediyelerini takdim etti" dedi.
Vali Yaman, valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ve gazilerin emaneti çocuklara sahip çıkacaklarını belirterek, "Şehit ve gazilerimizin çocuklarının bayramı buruk geçirmelerini istemedik. Yaşlarına uygun tablet, bilgisayar, ayakkabı, cep telefonu ve bisiklet hediye ederek bayramı daha güzel geçirmelerini istedik. İnşallah bu bir nebzede olsa yüzlerinin gülmesine vesile olmuşuzdur" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Mardin Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:15
Sabah
04:55
Öğle
12:19
İkindi
16:09
Akşam
19:32
Yatsı
21:05

Mardin Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Farabi Eczanesi
Artuklu
Tuba Eczanesi
Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Akcan Eczanesi
Nusaybin
Demir Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kırşehir’deki Öğretmenleri Anısına Ağaç Diktiler

Kırşehir’deki Öğretmenleri Anısına Ağaç Diktiler

Balık Pulu Hastalığına Yakalanan İkizler Yardım Bekliyor

Balık Pulu Hastalığına Yakalanan İkizler Yardım Bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.