Şehit ve gazi çocuklarının bayram hediyesi Vali Yaman’dan

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, terörle mücadele başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan ve gazilerin emaneti çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla tablet, bilgisayar, ayakkabı, cep telefonu ile bisiklet dağıtarak yüzlerini güldürdü. Vali Yaman, "Vatan mücadelesinde şehit düşen ve gazi olanların emanetleri çocuklar, bizim için her zaman en birinci önceliğimizdir. Onların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi bizleri mutlu ve memnun eder. Bu bayramda emanetimiz olan çocuklarımızın, kendilerinde bir eksiklik hissetmemeleri için çeşitli hediyelerle bir nebzede olsa mutlu etmek için çaba gösterdik. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı Mardinmasa birimimize bağlı ekipler, şehir genelindeki şehit ve gazi çocuklarının adreslerine bir bir giderek hediyelerini takdim etti" dedi.

Vali Yaman, valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ve gazilerin emaneti çocuklara sahip çıkacaklarını belirterek, "Şehit ve gazilerimizin çocuklarının bayramı buruk geçirmelerini istemedik. Yaşlarına uygun tablet, bilgisayar, ayakkabı, cep telefonu ve bisiklet hediye ederek bayramı daha güzel geçirmelerini istedik. İnşallah bu bir nebzede olsa yüzlerinin gülmesine vesile olmuşuzdur" diye konuştu.



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