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Şehit yakınları, bayram arifesinde evlatlarının mezarını ziyaret etti

01.05.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit yakınları, bayram arifesinde evlatlarının mezarını ziyaret etti

İZMİR (AA) - İzmir'deki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliğe ziyarette bulundu.

Kadifekale Hava Şehitliği'ni sabah saatlerinden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta bayram şekeri dağıttı.

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