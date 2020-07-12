Şehitkamil’de çöpler, yeraltından toplanmaya başlandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, uygulamasını başlattıkları yeni çöp toplama sistemi ile elde ettikleri kazanımları anlattı.

Bugüne kadar 117 noktaya yeraltı konteyneri yerleştirdikleri bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Biz, milletimizin emanetini kullanıyoruz. Milletimizin emanetini yerinde ve en doğru biçimde kullanabilmek adına bu şekildeki fizibil projelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep’te, yaklaşık 2 yıl önce bir ilke imza atarak çöp toplama konusunda birçok avantaj sağlayan yeraltı çöp konteynerleri sistemine geçtiklerini anımsatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni sistemin sağladığı faydaları aktardı. Uygulamanın kapsamının her geçen gün biraz daha genişlediğini dile getiren Başkan Fadıloğlu, amaçlarının daha sağlıklı ve temiz çöp toplama hizmeti vermek olduğunu vurguladı.

Yeni çöp toplama sistemi sayesinde görüntü kirliliği, kötü koku, sinek ve haşere oluşumundan kaynaklı oluşan çevre rahatsızlığının önüne geçildiğini belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yerüstü çöp konteynerlerinin satın alınması, bakım ve onarımı, dezenfekte edilmesi vb. işlemlerden kaynaklı olan hem yakıt, araç ve malzeme hem de işçilik anlamında önemli bir tasarruf sağlandığı bilgisini verdi.

Yeraltı konteynerlerinin daha temiz ve etkin katı atık toplama sisteminin oluşturulmasına, çevre bilincinin ve duyarlılığının artırılmasına, sürdürülebilir ve yaşanabilir temiz bir çevrenin oluşturulmasına katkı sağladığını anlatan Başkan Fadıloğlu, çöp toplama araçlarının sayılarında azalma olduğu bilgisini verdi. Fadıloğlu, bu bağlamda sistemin hem trafiğe olumlu katkısı olduğunu hem de toplama maliyetlerine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Biz, milletimizin emanetini kullanıyoruz

Her yeraltı konteynerinin 5 bin litre kapasitede olduğu bilgisini paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak evsel atıkların toplanması noktasında yeni bir uygulamaya geçmiştik. Yol üzerindeki konteynerlerin oluşturduğu sinek, böcek, koku ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçladık. Diğer yandan kapasite olarak yeraltı konteynırları, eski turuncu konteynerlerin 5 katı büyüklüğünde olduğu için bu durum bizi fiziki mekan olarak rahatlatıyor. Şu anda uygulamamızda 117 noktada 5 bin litrelik yeraltı konteynerlerine geçiş yaptık. Kademeli olarak uygun olan yerlerde de adım adım bu çalışmamızı ilerletiyoruz. İnşallah zamanla tamamen yeraltı konteynerlerine geçerek, şehirde hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak hem de diğer taraftan kapasite kullanım oranını arttırmak amacındayız. Çünkü 5 tane konteynerin tek tek yüklenip boşaltılmasına harcanan enerji ile burada bir konteynerin boşaltılmasına harcanan enerji farklı. Yine kamyonların az dolaşmasını sağlayarak trafik yükünü hafifletirken maliyeti de minimuma düşürmeyi hedefliyoruz. Giderlerimizin tamamı milletimizin bize emaneti olan kaynaktan harcanıyor. Biz, milletimizin emanetini kullanıyoruz. Milletimizin emanetini yerinde ve en doğru biçimde kullanabilmek adına bu şekildeki fizibil projelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

