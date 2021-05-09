"Şehitler diyarı" Sarıkamış rengrenk çiçeklerle bezendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla açan çiçekler renk cümbüşü oluşturdu.

"Şehitler diyarı" olarak adlandırılan ilçede, boyları 20 metreyi geçen ağaçların bulunduğu sarıçam ormanlarında yetişen ve birçoğu endemik olan çiçekler seyrine doyum olmayan güzelliklere sahne oluyor.

İlçeyi çevreleyen 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere ve soğuk su bölgesinde yetişen çiçeklerden "Sarı dudak" ters laleleri sarıçam ormanlarını süslüyor.

Bölgedeki sulak alanlarda yiyecek arayan kara leylekler de eşsiz manzarayı tamamlıyor.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, mayıs ayında Sarıkamış'ın doğasının çiçeklerle bezendiğini söyledi.

İlçede bir çok endemik bitki türünün bulunduğunu belirten Koçaş, "Ters lalelerden 'sarı dudak'ların çekimini yapıyoruz. Bu çiçek sadece bu bölgede yetişiyor. Biz de bu güzellikleri ölümsüzleştiriyoruz. Şu anda Sulu Dere bölgesinde yoğun olarak görüyoruz. Yalnızca çiçekler değil, orman gökyüzü ve güneş güzel kompozisyon oluşturuyor." dedi.

