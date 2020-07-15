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Şehitler için hatim duası yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kayseri’de 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit okunarak hatim duası yapıldı.Hunat Cami’nde düzenlenen programda öğle namazı öncesi 15 Temmuz şehitleri için cami görevlileri tarafından kasideler ve ilahiler okundu.

Kayseri’de 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit okunarak hatim duası yapıldı.
Hunat Cami’nde düzenlenen programda öğle namazı öncesi 15 Temmuz şehitleri için cami görevlileri tarafından kasideler ve ilahiler okundu. Camiye giren vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı. Daha sonra İl Müftüsü Şahin Güven, Kayseri’de 3 binin üzerinde hatim indirildiğini, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere terörle mücadeledeki tüm şehitler için hatim duasını okudu.
Programa Vali Şehmus Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

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Kocasinan
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Kocasinan
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Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
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