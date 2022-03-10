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Şehitler için İzmir'den Çanakkale'ye yürüyor

10.03.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehitler için İzmir'den Çanakkale'ye yürüyor

İZMİR (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle İzmir'in Menemen ilçesinden Çanakkale'ye yürüyen 68 yaşındaki Kutredin Aksak, Bergama ilçesine geldi.

Menemen ilçesinden yaya olarak elinde bastonu ve sırtında taşıdığı Türk bayrağı ile önceki gün Çanakkale'ye gitmek için yola çıkan Aksak, yaklaşık 80 kilometre yürüdü.

Bergama Kavşağı'na gelen Aksak, burada kendisini karşılayan AK Parti Bergama ilçe Başkanı Sebahattin Güzel ile bir süre sohbet etti, çay içti.

Aksak, burada AA muhabirine yaklaşık 300 kilometrelik yolu 7 günde yaya olarak tamamlayarak 18 Mart Çanakkale zaferi kutlamalarına katılmak istediğini söyledi.

Çanakkale savaşlarında şehit olan amcası ve tüm şehitlere dua ettikten sonra, 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kesmek istediğini belirten Aksak, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

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